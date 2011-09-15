Азаров хочет заставить чиновников от власти «работать на дядю»?

Кабинет министров Украины утвердил проект изменений в бюджетный кодекс, согласно которым плата, взимаемая за предоставление административных услуг, будет направляться сразу в центральный бюджет, а не распределяться по специализированным фондам различных ведомств.

Об этом ZN.UA стало известно от высокопоставленного источника в правительстве.

Таким образом, после утверждения изменений Верховной Радой, принимать решение, куда направить полученные средства, будет Кабинет министров по предложению Министерства финансов.

Министр юстиции Александр Лавринович, комментируя по просьбе ZN.UA правительственную инициативу, отметил, что «речь едва ли идет о масштабном пополнении бюджета» (по официальным данным Госказначейства, на счета от предоставления административных услуг в І полугодии в госбюджет поступило всего 2,5 млн грн; при этом некоторые эксперты, оценивая новшество, полагают, что «главная касса» страны может пополниться на 14-20 млрд грн).

По словам А.Лавриновича, в нынешней ситуации реальный контроль за использованием полученных средств серьезно затруднен, поскольку распоряжаются ими те организации, которые не имеют отношения к предоставлению административных услуг.

«Средства за оказание административных услуг оседают в специализированных фондах, и слишком часто мы сталкиваемся с фактами нецелевого, я бы сказал, неадекватного их использования. Недостатки в системе перераспределения этих средств очевидны. Существует простор для возможных злоупотреблений. Именно это и вынудило Кабинет министров пойти на подобный шаг… Буду откровенен: я не в восторге от подобного шага. Но я, безусловно, понимаю, чем вызвано подобное предложение», — отметил он.