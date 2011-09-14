Форум при участии ПАСЕ «Государственно-частное партнерство в сфере сокращения рисков»

В понедельник, 19 сентября, в конференц-зале Верховной Рады Украины состоится международный форум «Государственно-частное партнерство в сфере сокращения рисков – основа конкурентоспособности страны в XXI веке».

Организаторы форума – «Risk Reduction Foundation», при участии Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Подкомитета по вопросам устойчивого развития Комитета по вопросам окружающей среды, сельского хозяйства, местных и региональных властей.

В мероприятии будут принимать участие Президент ПАСЕ Мевлют ЧАВУШОГЛУ, члены ПАСЕ, дипломаты, эксперты (экологи, экономисты, рискологи, политологи, правоведы).

По данным ООН, человечеству осталось всего 30-40 лет для принятия мер, чтобы спастись от надвигающейся катастрофы. Частота природных аномалий по всему миру представляет угрозу для жизни каждого человека, независимо от места проживания. Экономические потери от стихийных бедствий только за последний год оцениваются в более 100 млрд. долларов США. Уверенность в завтрашнем дне и высокие стандарты качества жизни возможны при решении таких глобальных проблем: изменение климата, загрязнение водных ресурсов, истощение почвы, уменьшение биологического разнообразия, распространение эпидемий.

На форуме международные эксперты, представители ПАСЕ, общественно-политические деятели и представители страховых компаний обсудят механизмы сокращения рисков и их внедрение на законодательном уровне. Руководители ведущих страховых компаний поделятся опытом страхования рисков национального масштаба и выступят с предложениями по повышению эффективности государственной политики при помощи страховых инструментов.

Начало форума – в 14.00.

Трансляция конференции в режиме онлайн будет проходить на сайте фонда «Сокращение рисков» – www.rr-f.ch

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