Наливайченко хочет, чтобы Луценко обследовали врачи из Европы

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО призвал председателя Европейской народной партии Вилфреда МАРТЕНСА способствовать в направлении международной группы медицинских экспертов для безотлагательного обследования состояния здоровья экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и других политзаключенных в Украине и их немедленного освобождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом, в частности, шла речь во время сегодняшней встречи с председателем ЕНП, которая состоялась в офисе «Нашей Украины» также при участии руководителя киевского представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра Нико ЛАНГЕ, председателя центрисполкома «Нашей Украины» Сергея БОНДАРЧУКА, члена политсовета "Нашей Украины" Даниила ЛУБКИВСКОГО, члена президиума политсовета партии Владимира ОГРЫЗКО.

«От имени Комитета сопротивления диктатуре обращаюсь к Европейской народной партии способствовать в том, чтобы Европейская комиссия совместно с организацией Красного Креста и европейским филиалом организации «Врачи без границ» сформировали независимую группу медицинских экспертов для безотлагательного обследования состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО и других политзаключенных и их немедленного освобождения», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Говоря о вызовах, которые стоят перед оппозицией, он подчеркнул, что ключевой, стратегической задачей оппозиции является защита свободного волеизъявления людей на парламентских выборах в следующем году. В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что «Наша Украина» имеет конкретные предложения для всей оппозиции: совместно выступить против властного законопроекта о выборах по смешанной системе, поддержать зарегистрированный в парламенте проект Избирательного кодекса (№ 4234-1), который предусматривает выборы народных депутатов по открытым региональным избирательным спискам, и скоординировать действия на уровне избирательных комиссий для наблюдения за избирательным процессом и противодействия фальсификациям.

Он также затронул вопрос важности сохранения евроинтеграционного курса Украины.

«Мы обращаемся с просьбой к ЕНП продолжить работу, которая поможет как можно быстрее заключить соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Такое соглашение создаст дополнительные механизмы для защиты демократии в Украине. Мы отвергаем тезисы, которые подвергают сомнению европейские перспективы Украины», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.