Королевская думает, что закон о выборах ВР трогать не надо

Народный депутат Украины от партии «Батькивщина» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ убеждена, что закон о выборах народных депутатов Украины нужно оставить таким, каким он есть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время круглого стола в Институте Горшенина на тему «Закон Украины о выборах народных депутатов: за и против».

«Позиция нашей политической силы – не трогать тот закон, который сегодня есть», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, внесение изменений в закон о выборах народных депутатов по тому принципу, который предлагает сегодня Партия регионов, приведет к разного рода манипуляций. «Новый закон написан таким образом, чтобы удержать большинство в парламенте. Политический кастинг сегодня предлагается проводить не людям, а власти, в том числе, которая будет подбирать лояльных к себе мажоритарников, если им позволят избираться», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее убеждению, 2012 год станет определяющим – либо люди переназначат власть, либо власть сама переназначит себя. По ее словам, если на выборах в 2012 году не будет политической конкуренции, то Украина начнет откатываться назад как в экономическом, так и в политическом развитии.

Вместе с тем она высказала мнение, что в случае, если депутаты, кроме партийных списков будут избираться по мажоритарному принципу, то в последнем случае необходимо иметь четко прописанную прозрачную процедуру отзыва избирателями такого депутата, который будет действовать вопреки данным обещаниям и интересам своих избирателей.

Последнюю позицию Н.КОРОЛЕВСКОЙ поддержал народный депутат от Партии регионов Максим ЛУЦКИЙ, отметив, что готов вместе с ней разработать и подать на рассмотрение в парламент соответствующие нормы.