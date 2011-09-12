Счетная палата: Арфуш и Бенкендорф «проели» 50 бюджетных миллионов

Счетная палата заявляет о неэффективности использования госсредств Национальной телекомпанией и Национальной радиокомпанией в 2010 году и первой половине 2011.

Об этом, как пишет Украинская правда, говорится в сообщении Счетной палаты.

"Коллегия Счетной палаты сделала вывод, что управленческие решения НТКУ и НРКУ относительно реализации государственной информационной политики в области телерадиовещания неэффективные и не содействуют выполнению поставленных государством задач в информационной сфере", - сказано в сообщении.

"Как показала проверка, на протяжении 2010 и І полугодия 2011 лет НРК неэффективно и с нарушениями бюджетного и действующего законодательства израсходовано около 25 млн. грн., НТК – более 24 млн. гривен", - сказано в документе.

"Телерадиокомпании используют бюджетные средства, направленные на выполнение госзаказа, практически лишь на содержание, что не способствует их заинтересованности в создании качественного и конкурентоспособного продукта на информационном рынке, поиска возможностей для поступления доходов от телепроизводства", - отмечается в сообщении.

Также в документе отмечается, что "при отсутствии надлежащего контроля со стороны Госкомтелерадио... обе государственные компании не привели свой организационно-правовой статус в соответствие с требованиями действующего законодательства".

"Таким образом остаются законодательно ненормированными уставы этих компаний, не разработаны и не утверждены нормативы их финансирования", - добавляется в документе.

Президентом НТКУ является Егор Бенкендорф. Заместителем председателя НТКУ является Валид Арфуш.