Нардепы-бютовцы обжалуют в КС закон о пенсионной реформе

Депутаты от фракции «БЮТ-Батькивщина» подготовили обращение в Конституционный Суд Украины с требованием признать закон о пенсионной реформе неконституционным.

Об этом заявила в интервью телеканалу «ICTV» председатель парламентского Комитета по вопросам промышленности и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат Украины от фракции «БЮТ - Батькивщина» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Закон не гарантирует людям справедливого начисления пенсий, нет гарантий со стороны государства, что люди будут получать эту пенсию. Мы подготовили обращение в Конституционный Суд, его подписали депутаты нашей фракции...», - сказала она.

Напомним, что Н.КОРОЛЕВСКАЯ также инициировала сбор подписей граждан Украины с требованием отменить пенсионную реформу как антинародную и антиконституционную.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября 2011 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины № 3668–VI «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Законом предусматривается внесение изменений в 22 законодательных акта, в том числе Законы Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О пенсионном обеспечении», «О негосударственном пенсионном обеспечении», «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам», «О прокуратуре», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц», «О государственной службе», «О научной и научно-технической деятельности», «О службе в органах местного самоуправления», «О статусе народного депутата Украины», «О судоустройстве и статусе судей».

Законом пенсионный возраст для женщин повышен до 60 лет, страховой стаж повышен до 30 лет для женщин и до 35 – для мужчин. Пенсионный возраст мужчин-госслужащих повышен до 62 лет. Размер максимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, ограничивается на уровне 7640 гривен. Также закон уменьшает с 90% до 80% заработную плату для начисления пенсий госслужащим.

Также законом предусмотрено создание частных пенсионных фондов и т.п.

Закон вступит в силу с 1 октября 2011 года.