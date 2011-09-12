В суде над Тимошенко начались дебаты

В Печерском районном суде Киеве начались судебные дебаты по уголовному делу, возбужденному против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно нормам процессуального законодательства, судебные дебаты являются последней стадией в судебном разбирательстве по делу перед вынесением приговора.

В заседании принимают участие четыре представителей государственного обвинения: прокуроры Михаил ШОРИН, Александр МИКИТЕНКО, Василий БАЙРАЧНЫЙ и Лилия ФРОЛОВА, а также Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитники: Николай СИРЫЙ, Александр ПЛАХОТНЮК, Юрий СУХОВ, Евгения КАРР и Александр ТИМОШЕНКО.

После того, как председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ вошел в зал заседаний, Ю.ТИМОШЕНКО воскликнула: «Слава Украине!».