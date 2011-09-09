Председатель КУПР оштрафован на 1700 грн.

Шевченковский районный суд Киева признал виновным и оштрафовал председателя Коалиции участников Помаранчевой революции Сергея МЕЛЬНИЧЕНКО на 1,7 тыс. грн. за попытку незаконно установить палатки 5 сентября на противоположной от Печерского районного суда Киева стороне улицы Крещатик.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление по протоколу, составленному милицией за административное правонарушение, объявил сегодня судья Дмитрий КРАВЕЦ.

В постановлении отмечается, что, «несмотря на непризнание вины, его (С.МЕЛЬНИЧЕНКо - УНИАН) вина подтверждена материалами, собранными в административном протоколе».

Учитывая указанные факты и изучив показания свидетелей, суд обязал С.МЕЛЬНИЧЕНКО уплатить в пользу государства штраф в размере 100 необлагаемых налогом минимумов, то есть 1,7 тыс. грн.

По завершении судебного заседания в интервью журналистам С.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что намерен обжаловать постановление суда в апелляционном порядке.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября ВОО "Коалиция участников Помаранчевой революции" совместно с Блоком социального партнерства "Порядок и Достаток" и ОО "Киевляне, объединяемся!" проводили мирное собрание граждан с требованиями соблюдения законности и прекращения политических репрессий и преследований в Украине. Во время проведения акции к ней приобщились сторонники экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которые перешли с другой стороны Крещатика. Об акции должным образом были проинформированы органы исполнительной власти, запрета суда не было, утверждают в КУПР.

Однако милиция не дала участникам акции установить на Крещатике палатки. 11 участников собрания были задержаны, в отношении 7 возбуждены дела.

Шевченковский районный суд признал отсутствие состава правонарушения в действиях 6 из 7 участников акции.

С.МЕЛЬНИЧЕНКО попытался продолжить мирное собрание в четверг, 8 сентября, но милиция снова не дала провести акцию, а организатора задержала и возбудила в отношении него дело по событиям 5 сентября.

Судебное рассмотрение дела С.МЕЛЬНИЧЕНКО началось 8 сентября в 16.00. В связи с отсутствием аппаратуры для просмотра видеоматериалов и необходимостью детального изучения материалов дела суд отложил заседание на сегодня, 9 сентября.