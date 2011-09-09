Литвин: вопрос не в упрямстве Украины, а в нереальности цены

Украина, Россия и Европа должны провести открытый диалог по энергетическим вопросам.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в эфире телеканала «Рада».

В.ЛИТВИН отметил, что в вопросе поставок энергоносителей власти должны демонстрировать единство подходов, формировать единое общественное мнение.

Руководитель парламента назвал «неподъемной» для украинской экономики новую цену на газ с 1 января 2012 г., отметив необходимость ее пересмотра. «Речь не идет о покладистости или неуступчивости со стороны украинской стороны. Речь идет о нереальности цены, а в отношении этого нужно занимать соответствующую позицию», - сказал он, отметив, что Украина требует «не преференций, а единого подхода».

Нынешняя ситуация, по словам председателя ВР, нуждается в «чрезвычайно обоснованной позиции, в том числе в дискуссиях между Украиной и Россией». «Должен состояться совместный открытый диалог с участием Европы, наработана открытая формула формирования цены с учетом особенностей каждой конкретной страны», - отметил В.ЛИТВИН.

«Я надеюсь, что эта «война нервов» в конечном итоге перейдет в конструктивную дискуссию. В переговорном процессе необходимо выдвигать аргументы и в то же время демонстрировать гибкость и возможность к компромиссам с обеих сторон, а главное - понимание общей ответственности», - сказал он.

Такой подход, по убеждению председателя ВР, будет способствовать большему доверию друг к другу, и Европа вместе с Украиной и Россией сможет выступать глобальным игроком на международной арене, что крайне важно для стабильности и общего равновесия в наш непростой век».

В.ЛИТВИН также отметил, что строительство «Южного потока» отрицательно повлияет на доходы бюджета Украины. «Но право страны строить собственные газопроводы никто не может отрицать», - сказал он.

В этом контексте В.ЛИТВИН выразил убеждение, что Украина должна думать, как использовать в полной мере свои транзитные возможности.