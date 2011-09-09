Азаров пошел дорогой Тимошенко

Кабинет министров Украины издал распоряжение «Об операциях с единицами (частями) установленного количества».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно документу, предусматривается осуществить в установленном порядке операции продажи углеродных единиц (единиц установленного количества) в качестве сокращения выбросов парниковых газов, достигнутых до начала первого периода действия Киотского протокола в результате реализации проектов общего внедрения. В целом речь идет о 7474 961 тонне эквивалента двуокиси углерода. Это количество единиц (частей) установленного количества подтверждено международными верификаторами.

Как отмечается, своевременное осуществление этих операций обеспечит выполнение Украиной своих обязательств по Киотскому протоколу к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Справка УНИАН. Украина ратифицировала Киотский протокол в 2004 году. В рамках протокола существует понятие так называемых гибких механизмов, среди которых для Украины привлекательными являются два – торговля выбросами и проекты общего внедрения, которые позволяют получать доходы от продажи квот.

Продажа части своей квоты предусматривает продажу "избытков" тем странам, которые превышают уровень собственной квоты выбросов.

Как известно, квотами торговало и предыдущее правительство. После смены власти Тимошенко инкриминировали нецелевое использование этих денег.