Томенко: рушится миф о сильной власти

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что во власти наблюдается «либо кадровый голод, либо неспособность сформировать эффективную исполнительную власть».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, вице-спикер отметил, что власть в целом и Президент в частности попали в своеобразную патовую ситуацию. Он напомнил, что уже более полугода на разнообразных совещаниях звучат жесткие заявления о непрофессионализме и коруппционности в действиях многих высокопоставленных лиц и, соответственно, готовности Президента к их замене более профессиональными и принципиальными людей, однако за последний период не заменен ни один из членов правительства, ни один из глав областных администраций или вообще кто-либо из должностных лиц высокого ранга.

По словам Н.ТОМЕНКО, эксперты дают этому разные объяснения: кого-то из министров защищает российская власть и церковь, кого-то - влиятельные финансово-политические группы и пр.

В то же время Н.ТОМЕНКО отметил, что то, что внутри Партии регионов идет серьезная борьба, подтверждает и тот факт, что даже на должности, которые давно освобождены, до сих пор не назначены или не избраны новые руководители.

Он напомнил, что более полугода нет председателя Черновицкого областного совета, до сих пор не решен вопрос о назначении главы правительства Крыма и пр.

«Так вот, кадровая дискуссия в исполнении украинской власти разрушает миф о так называемой сильной власти», - считает Н.ТОМЕНКО.