Между властью и Харой забивают клин?

Против председателя Федерации профсоюзов Украины Василия ХАРЫ в СМИ развернута клеветническая кампания с целью «вбить клин между руководством государственного аппарата и аппарата ФПУ».

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал советник по правовым вопросам председателя Федерации профсоюзов Украины Анатолий БАШЛОВКА.

Он отметил, что на прошлой неделе, совпав по времени, в Интернете появился ряд материалов, обсуждающих и осуждающих действия и позицию Федерации профсоюзов Украины и непосредственно ее лидера В.ХАРЫ, и начались организованные налоговой «изнуряющие, но при этом не всегда обоснованные и правомерные проверки нашей организации». По словам А.БАШЛОВКИ, «и эти проверки являются цепью событий, вызванных неосторожными комментариями СМИ, повлекшими возбуждение уголовных дел по факту».

По словам А.БАШЛОВКИ, «совпадение во времени нового всплеска информационных нападок с особо активными действиями налоговой наводит на мысль о спланированной акции и наличии некоего «дирижера», стремящегося подвести идеологическое обоснование под действия налоговиков». Юрист отметил, что ФПУ намерена оспорить действия налоговиков. «Опережая же наши законные действия в правовом поле, в сознание масс посредством СМИ уже сеются зерна недоверия к ФПУ – организации, созданной трудящимися и призванной защищать их права в нелегкое время экономического кризиса и социальных реформ», - отметил советник по правовым вопросам председателя ФПУ.

А.БАШЛОВКА также считает, что еще одним негативным последствием подобных «голословных и клеветнических нападок, может стать вбивание клина между руководством государственного аппарата и аппарата ФПУ». По его мнению, «наверное, это и является главной целью анонимных писак, легко манипулирующих оценками и приписывающих лидеру ФПУ выдуманные ими самими оценочные выводы».

В связи с вышеизложенным, А.БАШЛОВКА обратился к СМИ с просьбой проверять факты и информацию подобного рода, чтобы не создать еще один подобный средневековому прецедент охоты на ведьм. По его словам, ФПУ «со своей стороны обещает быть открытой и информировать своих членов и всех граждан Украины об интересующих их вопросах, в том числе и о вопросах имущественного характера официально, самостоятельно, регулярно и посредством принадлежащих ей печатных органов».