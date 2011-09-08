У Балоги говорят, ученикам ялтинской школы №13 угрожает опасность

Крымское управление МЧС рекомендует мэру Ялты Алексею БОЯРЧУКУ приостановить занятия в школе № 13, где учатся почти 250 детей, поскольку ее здание разрушает оползень.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМЧС.

Специалисты «КрымНИИпроект» и «КРП Противооползневое управление» обследовали учебное заведение. «Выявлены многочисленные деформации в виде смещения несущих конструкций, трещин в несущих конструкциях, перегородках, на подпорных стенах. Прослеживаются оползневые деформации в виде вала, наползания и оползневых трещин растяжения, просадок в нижней части территории школы и в подвале. Существующее положение конструкций здания школы свидетельствует о потере их сейсмостойкости», - говорится в пресс-релизе.