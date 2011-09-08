У Азарова решили скупать гречку, чтобы цена не падала

Аграрный фонд будет скупать гречиху для предотвращения падения цен на гречку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

«В этом году производство гречки больше, чем потребление. И Аграрный фонд сегодня будет скупать определенное количество гречки, чтобы не было резкого падения цены», - отметил он.

По словам главы Минагропрода, цены на рынке гречихи уже снижаются. «На рынок начало поступать зерно нового урожая. Мы ожидаем, что в целом поступит более 280 тыс. тонн, чего будет более чем достаточно для удовлетворения внутренних потребностей», - отметил Н. ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, также принимается ряд мер для стабилизации ситуации на рынке молока и молокопродуктов.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует снижение цен на гречневую крупу нового урожая до 12-14 грн./кг в рознице.