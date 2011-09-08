Глава фракции НУ-НС пояснил: нардепов выгнали «телефонным кворумом»

Председатель фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО считает, что никаких нарушений при принятии решения об исключении ряда народных депутатов из фракции не было.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя слова председателя Регламентного комитета ВР Владимира МАКЕЕНКО, что в комитет поступили заявления от трех народных депутатов по поводу нарушения процедуры принятия решения об их исключении из фракции НУ-НС.

Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что кворум на заседании фракции был. При этом он признал, что был «единственный нюанс» - «были физически народные депутаты, а также некоторые депутаты давали голос по телефону. Это единственный нюанс, который был, и это я могу подтвердить».

Он отметил, что уточнит у председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, почему тот не обнародовал на заседании парламента решения фракции НУ-НС об исключении ряда народных депутатов из ее состава.

При этом Н.МАРТЫНЕНКО заявил, что все необходимые документы были направлены фракцией на имя председателя ВР.

Отвечая на вопрос о возможной замене его в должности главы фракции, Н.МАРТЫНЕНКО сказал: «Я не могу комментировать те или иные мнения людей. До сегодняшнего дня на заседании фракции эти вопросы не затрагивались и не были предметом обсуждения».