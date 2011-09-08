У незаконной стройки на Троещине есть покровитель на Банковой?

По мнению адвоката Татьяны МОНТЯН, конфликтную ситуацию на проспекте Маяковского, 40 не удаётся решить, потому что интересы застройщиков лоббируются из Администрации Президента.

Как заявила она в прямом эфире ток-НЕшоу «Киевский форум», «давно уже ходят слухи, что «наш любимый» «Киевгорстрой» пригрел кто-то из Администрации Президента, а «наш» господин ГОЛИЦА (председатель правления – президент акционерного общества холдинговой компании «Киевгорстрой». – УНИАН) – просто ширма, которая постоянно в отпуске».

По словам Т.МОНТЯН, председателю КГГА А.ПОПОВУ и столичной милиции не удаётся урегулировать ситуацию на Троещине, потому что «им противостоит значительно бóльшая сила».

«Место ПОПОВА и МОГИЛЁВА (министра внутренних дел Украины. – УНИАН) значительно ниже в иерархии, чем тех, кто занимается этой застройкой. Думаю, это очевидно. И это единственный вывод, который из этого можно сделать. Вот пусть киевляне и делают вывод, кого им навязывают будущим потенциальным мэром – человека, который на самом деле никто и не способен даже остановить в городе скандальные застройки», – отметила адвокат в эфире «Киевского форума».

По мнению активиста общественной инициативы «Сохрани старый Киев» Евгений КАРАСЬ, застройщики на Троещине проявили необыкновенную жестокость в отношении жителей массива. Это свидетельствует, что они чувствуют защиту со стороны власти.

«На Троещине я впервые увидел, что к драке готовились. Там была колючая проволока, специально заряженные огнетушители. Несмотря на камеры, эти бандиты не боялись идти на людей со специально подготовленной арматурой. Зато их охранял "Беркут"», – сказал активист в эфире «Киевского форума».

Как сообщал УНИАН, 18 августа 2011 года на жилом массиве Киева Выгуровщина-Троещина были жестоко избиты люди, защищавшие зелёную территорию возле своих домов на проспекте Маяковского. Вечером около тысячи жителей микрорайона собрались у стройплощадки и пытались не допустить незаконного строительства. Против людей были применены слезоточивый газ, несколько человек получили травмы тяжёлыми предметами.

22 августа представители застройщика, применяя слезоточивый газ и камни, заставляли главу КГГА А.ПОПОВА уехать с места скандального строительства на Выгуровщине-Троещине, куда он прибыл с предписанием прокуратуры о демонтаже установленного ограждения. Вместе с тем, городским властям в тот день удалось демонтировать строительный забор.

В КГГА подчеркнули, что застройка данного участка ведётся с нарушением законодательства, поскольку сроки действия разрешения на строительство и ордера на временное нарушение благоустройства закончились ещё в декабре 2010 года.

23 августа прокуратура Деснянского района г. Киева возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершённого 18 августа во время стихийного митинга жителей массива Выгуровщина-Троещина против строительства торгового центра. Расследование уголовного дела поручено Деснянскому РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве.