В КГГА отказались комментировать «побоище» на Троещине в телеэфире

КГГА отказалась участвовать в эфире «Киевского форума», посвящённом «строительному побоищу» на Троещине

Власти Киева отказались участвовать в эфире ток-НЕшоу «Киевский форум», посвящённом «строительному побоищу» на Троещине.

Об этом в прямом эфире «Киевского форума» заявила автор и ведущая программы Рена НАЗАРОВА.

По её словам, 6 сентября, вместо объявленных общественных слушаний по скандальной застройке по проспекту Маяковского, троещинцев собрали на встречу с председателем КГГА Александром ПОПОВЫМ. Об этом в эфире ток-НЕшоу «Киевский форум» заявили сами троещинцы. Как рассказала представитель инициативной группы Элла БАХМАЧ, информацию о том, что киевские власти собираются организовать общественные слушания, они получили накануне вечером.

По мнению автора и ведущей программы «Киевский форум», общественные слушания были срочно созваны, чтобы не допустить столичных чиновников к участию в ток-НЕшоу.

«По странному стечению обстоятельств, эти так называемые общественные слушания назначили сегодня на 19.00 почти в момент выхода нашей программы в эфир. Ещё вчера после обеда пресс-секретарь А.ПОПОВА – начальник управления прессы и информации КГГА Оксана ЗБИТНЕВА – понятия об этом не имела или просто нам не сообщала, – отметила Р.НАЗАРОВА. – Кроме того, нам было отказано в любом комментарии представителей городских властей».

Р.НАЗАРОВА сказала, что О.ЗБИТНЕВА по телефону сообщила съёмочной группе «Киевского форума»: «Мы с удовольствием на эту тему поговорим, но не во вторник. Сейчас мы приняли решение срочно готовить эти общественные слушания».

Следовательно, пресс-секретарь А.ПОПОВА подтвердила факт подготовки к общественным слушаниям на Троещине. Однако, вместо них состоялась встреча жителей района с представителями власти.

«Пришли около 1000 троещинцев. Преимущественно, работники ЖЭКов и коммунальных учреждений. О ситуации на Маяковского говорили. Но всё это больше напоминает предвыборную агитацию, чем попытку реально решить проблему», – отметил заместитель председателя ОО «Киевляне, объединяемся» Максим МАНЬКОВСКИЙ, присутствовавший на встрече.

Как сообщал УНИАН, 18 августа 2011 года на жилом массиве Киева Выгуровщина-Троещина были жестоко избиты люди, защищавшие зелёную территорию возле своих домов на проспекте Маяковского. Вечером около тысячи жителей микрорайона собрались у стройплощадки и пытались не допустить незаконного строительства. Против людей были применены слезоточивый газ, несколько человек получили травмы тяжёлыми предметами.

22 августа представители застройщика, применяя слезоточивый газ и камни, заставляли главу КГГА А.ПОПОВА уехать с места скандального строительства на Выгуровщине-Троещине, куда он прибыл с предписанием прокуратуры о демонтаже установленного ограждения. Вместе с тем, городским властям в тот день удалось демонтировать строительный забор.

В КГГА подчеркнули, что застройка данного участка ведётся с нарушением законодательства, поскольку сроки действия разрешения на строительство и ордера на временное нарушение благоустройства закончились ещё в декабре 2010 года.

23 августа прокуратура Деснянского района г. Киева возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершённого 18 августа во время стихийного митинга жителей массива Выгуровщина-Троещина против строительства торгового центра. Расследование уголовного дела поручено Деснянскому РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве.