На Крещатике сделали прямое включение из Печерского суда

На Крещатике для сторонников лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО начали трансляцию аудиозаписей, сделанных сегодня в суде во время дачи экс-премьер-министром показаний по уголовному делу относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, показания Ю.ТИМОШЕНКО транслируются через звукоусилительную аппаратуру.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Печерского районного суда Киева, на время исследования доказательств по уголовному делу Ю.ТИМОШЕНКО было запрещено проведение фото- и видеосъемок.