Томенко оставил бы надпись «Спасибо жителям Донбасса за президента»

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает использование надписей в жанре политической сатиры абсолютно нормальным признаком.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал сегодня во время утреннего эфира на телеканале ТВі, комментируя обыск офиса Prostoprint и Futbolka.ua якобы из-за изготовление футболок с известной речевкой футбольных болельщиков.

«Украинская политическая культура всегда активно использовала политическую сатиру и юмор», - сказал он. «Другое дело, что я противник использования в публичной дискуссии, в сувенирной продукции или в любой другой форме ненормативной лексики, в частности русского мата», - добавил Н.ТОМЕНКО.

Оценивая же эту ситуацию в целом, Н.ТОМЕНКО заметил, что не видит ничего плохого в том, если появятся футболки с надписью «Спасибо жителям Донбасса за президента».

Как сообщал УНИАН, 6 сентября работники киевского УБОП провели обыск в офисе столичной компании Prostoprint по производству футболок с разными надписями.

По информации Центра связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, «в рамках расследования уголовного дела, возбужденного за подделку сувенирной продукции к Евро-2012, работники столичного УБОП в офисе компании Prostoprint проводили соответствующие следственные действия».

В ЦСО отметили, что эти действия милиции «никоим образом не связаны с выпуском этой организацией футболок с надписью, которая упоминалась в публикациях в интернет-сети».

Некоторые интернет-издания связывали обыск в компании с выпуском ею футболок с надписью «Спасибо жителям Донбасса…».