Власенко думает, что Тимошенко посадят минимум на 7 лет

Экс-премьер Юлия Тимошенко получит прямое наказание в виде лишения свободы на 7-10 лет.

Такое мнение озвучил депутат от БЮТ, защитник Тимошенко Сергей Власенко в эфире 5 канала.

Отвечая на вопрос, верит ли он, что суд может вынести экс-премьеру оправдательный приговор, он заявил: "Нет, не верю".

"Вы меня спросили об оправдательном приговоре. Я в это не верю. Я не понимаю, зачем человека незаконно 30 дней держать в тюрьме. Чтобы вынести оправдательный приговор?", - добавил депутат.

Отвечая на вопрос, может приговор Тимошенко быть условным, Власенко отметил: "Приговор может быть любой".

"Судья создал настолько большой юридический хаос в этом деле, что он может сделать что-нибудь, и это не будет выглядеть большим сюрреализмом, чем он уже сделал", - уточнил депутат.

"Но, исходя из того, как развивается процесс. Исходя из того, что делается. Я убежден в том, что приговор будет, он будет в ближайшее время, и это будет прямое наказание, предусмотренное статьей 365 частью 3 от 7 до 10 лет", - считает Власенко.

"Я вижу развитие событий именно таким образом", - подытожил он.

Украинская правда