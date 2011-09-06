К приезду Кирилла оппозиция развернет 45-метровый флаг

В Луганске 15 сентября 2011 года возле памятника Тарасу Шевченко к приезду главы Русской православной церкви патриарха Кирилла областная организация Украинской народной партии развернет самый большой флаг Украины размером 45х30 м.

Об этом УНИАН сообщил глава Луганской областной организации Украинской народной партии Валентин ТКАЛИЧ.

Областная УНП официально проинформировала о данной акции Луганского городского голову Сергея КРАВЧЕНКО.

«Кстати, именно этот флаг Украины члены «Молодых регионов» пытались уничтожить 20 августа в Харькове, - отметил В.ТКАЛИЧ. - Однако 23 августа, в канун 20-й годовщины Независимости Украины и одновременно - День государственного флага, флаг-рекордсмен был полностью отреставрирован», - сказал он.

В.ТКАЛИЧ отметил, что акция с национальным флагом будет проходить с 10.00 до 12.00 возле памятника Т.Шевченко на пл. Героев Великой Отечественной войны, которая находится в непосредственной близости от площади, где будет проходить встреча главы РПЦ с прихожанами.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября с 10.00 до 12.00 в центре Луганска, на Театральной площади, запланирована встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 20-25 тыс. прихожанами.