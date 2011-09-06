Киреев попрощался с Тимошенко до завтра

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ завершил оглашение показаний, предоставленных экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО во время досудебного следствия, и объявил перерыв в заседании суда до 9 час. 30 мин. 7 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Р.КИРЕЕВ объявил после того, как защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила о намерении подготовить еще несколько ходатайств.

“Суд должен перейти к решению вопросов, предусмотренных статьей 317 Уголовно-процессуального кодекса относительно окончания судебного следствия”, - сказал Р.КИРЕЕВ.

Председательствующий по делу также сообщил, что защита Ю.ТИМОШЕНКО передала через канцелярию суда большое количество ходатайств, и поинтересовался у адвокатов, все ли ходатайства они подали.

Адвокат Юрий СУХОВ отметил, что суд должен затронуть этот вопрос только после рассмотрения уже поданных ходатайств.

“Суд предоставляет участникам судебного разбирательства время для подготовки ходатайств и устанавливает время, до которого эти ходатайства могут быть переданы – до 7 сентября 9.00. Суд объявляет перерыв в заседании до 7 сентября 9.30”, - сказал Р.КИРЕЕВ.