Васадзе переметнулся к регионалам

12:24, 06 сентября 2011
Политика
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Прошел в ВР под флагом БЮТ

Фракция Партии регионов пополнилась еще одним народным депутатом

Киев. 6 сентября. УНИАН. Народный депутат Тариел ВАСАДЗЕ вошел во фракцию Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление на сегодняшнем пленарном заседании сделал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Т.ВАСАДЗЕ был избран в парламент по спискам Блока Юлии Тимошенко.

 

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