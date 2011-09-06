Васадзе переметнулся к регионалам
12:24, 06 сентября 2011Политика
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Прошел в ВР под флагом БЮТ
Фракция Партии регионов пополнилась еще одним народным депутатом
Киев. 6 сентября. УНИАН. Народный депутат Тариел ВАСАДЗЕ вошел во фракцию Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление на сегодняшнем пленарном заседании сделал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.
Т.ВАСАДЗЕ был избран в парламент по спискам Блока Юлии Тимошенко.
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