Королевская: на страну надвигается сразу три вида кризисов

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, член фракции «БЮТ-Батьківщина» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что сессия ВР должна начаться с правительственного отчета о выполненной работе за весь период.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

Она заявила, что безответственное правительство должно немедленно отчитаться в Верховной Раде о выполненной работе - перед угрозами второй волны экономического кризиса.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, сегодня на Согласительном совете она озвучила свое соответствующее требование.

«Эта сессия ВР должна начаться с правительственного отчета о выполненной работе за весь период. Напомню скандальный факт: Правительство за полтора года своей работы ни разу не отчиталось в парламенте, а вместо этого устраивает паркетные мероприятия в Администрации Президента, где симулирует реформаторскую деятельность. Политика и PR заменили нашему правительству реальное управление экономикой», - отметила народный депутат.

По ее словам, у правительства нет утвержденной программы вообще, при этом всей стране крайне необходима антикризисная программа. «Самое смешное то, что фактически единственным подобием такой программы являются кредиты МВФ. Но выполнение их требований Кабмин фактически перекладывает на украинский народ. Вся деятельность правительства сводится к получению очередного транша от МВФ, выплачивать который будут наши дети и внуки», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, такое поведение является безответственным, особенно накануне начала формирования бюджета на 2012 год, в котором Украина будет встречать Евро-2012.

«Мы не можем себе позволить такого легкомысленного отношения к государственным финансам. Правительство должно отчитаться о выполнении доходной части бюджета 2011, чтобы мы все могли сделать выводы и принять соответствующие меры», - добавила она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что если у правительства нет утвержденной парламентом программы, то очевидно, что у него нет и программы защиты от кризиса. «Парламент должен взять на себя ответственность и срочно принять такую программу. Антикризисный пакет уже есть у нас», - добавила председатель комитета ВР.

«Пока же мы можем констатировать, что на нашу страну надвигается сразу три вида кризисов. Первый связан с положением на внешних рынках. Цены на основу нашего экспорта - металл - падают, международные финансовые рынки лихорадит, нестабильные цены на энергоносители. Второй кризис связан с сокращением внутреннего спроса. Население нищает на глазах, вместо стимулирования развития малого и среднего бизнеса его душат налогами, растет скрытая и явная безработица. Полтора года регуляторной политики правительства АЗАРОВА - это реализация на практике «азаровского принципа», когда власть заявляет бизнесу: «Вы нам или рабы, или враги!». Рабы - это те, у кого завтра можно отобрать всё, враги - это те, у кого нужно отнять всё сегодня. При этом те регуляторные акты, которые принимались для отчета перед МВФ, просто не работают. Борьба с коррупцией превратилась де-факто в новый виток коррупционного произвола. Третий кризис - это последствия непрофессиональности правительства. Такого нет в ни одной европейской стране: источник кризиса - само правительство! За один год Украина пережила несколько рукотворных кризисов: кризис с гречкой, топливный кризис, продовольственный кризис. Цены на продукты питания в нашей традиционно аграрной стране выше, чем в некоторых странах Европы», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также она отметила, что бездумная попытка правительства внедрить в Украине рынок земли уже вызвала возмущение большинства украинцев и может привести к скупке земли иностранцами и лишению миллионов украинцев средств к существованию. Сначала нужно провести референдум, на который люди должны дать мандат доверия власти на открытие рынка земли, убеждена она.

Как заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, непрофессионализм правительства отражается и на международных отношениях. «Фактически провалены переговоры с Россией о цене на газ. АЗАРОВ персонально ответственен за срыв газовых переговоров с Россией. Его неадекватные заявления в суде против ТИМОШЕНКО о возможности пересмотреть газовые соглашения в случае доказательства вины Юлии Владимировны четко показали Европе чисто политическую подпочву Печерского судилища. Тем более, что в этот же день лидер оппозиции была арестована» - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Некомпетентность правительства привела к срыву переговоров с МВФ, который больше не желает кредитовать нашу страну. Так скажите мне, в чем смысл той спешки, с которой на эту сессию выносится пенсионная реформа, в которую заложена философия: «С рабочего места - на кладбище!», - подчеркнула народной депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ требует немедленного отчета Кабмина в Верховной Раде. «Это должно стать основным в повестке дня работы ВР. «Я обращаюсь к депутатам всех фракций - независимо от политической расцветки: мы должны безотлагательно принять антикризисную программу и дать оценку работе нынешнего правительства! Если правительство не может, то мы должны взять ответственность за страну на себя!», - отметила она.