Тимошенко увезли в СИЗО

В заседании Печерского районного суда Киева, на котором рассматривается дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, объявлен перерыв до 9.30 2 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ после отказа защите Ю.ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения в виде взятия ее под стражу.

Когда Р.КИРЕЕВ покидал зал заседаний, народные депутаты традиционно прокричали ему вслед «Ганьба!».

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО приветствовала своих однопартийцев словами «Слава Украине!», а депутаты ответили ей «Героям слава!».

После этого Ю.ТИМОШЕНКО перевели в конвойную комнату, а оттуда в автозак, в котором ее повезли в Лукьянивский СИЗО.

От Печерского райсуда автозак, как и раньше, будут сопровождать бойцы спецподразделения «Беркут».