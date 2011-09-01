Тимошенко увезли в СИЗО
Следующее заседание завтра в 9.30
В заседании Печерского районного суда Киева, на котором рассматривается дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, объявлен перерыв до 9.30 2 сентября.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ после отказа защите Ю.ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения в виде взятия ее под стражу.
Когда Р.КИРЕЕВ покидал зал заседаний, народные депутаты традиционно прокричали ему вслед «Ганьба!».
В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО приветствовала своих однопартийцев словами «Слава Украине!», а депутаты ответили ей «Героям слава!».
После этого Ю.ТИМОШЕНКО перевели в конвойную комнату, а оттуда в автозак, в котором ее повезли в Лукьянивский СИЗО.
От Печерского райсуда автозак, как и раньше, будут сопровождать бойцы спецподразделения «Беркут».