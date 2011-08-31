Пукач подтвердил, что его представили Литвину как того, кто убил Гонгадзе

Экс-руководитель Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ вчера во время допроса в суде подтвердил, что после убийства журналиста Георгия Гонгадзе его вызывал к себе тогдашний министр внутренних дел Украины Юрий Кравченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам потерпевший по делу Г.Гонгадзе журналист Алексей ПОДОЛЬСКИЙ.

«Он (А.ПУКАЧ) сказал, что Кравченко его вызывал. На той встрече был ЛИТВИН, и Кравченко представил его ЛИТВИНУ: это тот самый парень, начальник нашей разведки, который вывез и убил Гонгадзе. На что ЛИТВИН сказал: я очень хорошо знаю, что это он», - рассказал А.ПОДОЛЬСКИЙ.

«И Кравченко заверял ЛИТВИНА, что мы преданы Президенту, и что мы выполним любой его приказ. И ЛИТВИН якобы при этом все кивал головой. И затем они остались с Кравченко, а ПУКАЧ вышел», - процитировал А.ПУКАЧА журналист А.ПОДОЛЬСКИЙ.

При этом он добавил, что во время этого разговора в кабинете у Ю.Кравченко присутствовали, по словам А.ПУКАЧА, Николай ДЖИГА и Эдуард Фере.

По словам журналиста, А.ПУКАЧ также отметил, что Ю.Кравченко при нем звонил Президенту Леониду КУЧМЕ, докладывал.

Как сообщал УНИАН, вчера адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО также сообщила, что А.ПУКАЧ в суде подтвердил свои показания относительно заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

«Он называет те фамилии, которые он называл ранее. Называет фамилии КУЧМЫ, Кравченко, ЛИТВИНА, ДЖИГИ, но назвать эти фамилии мало – нужно честно описывать обстоятельства потому, что только честно описанные обстоятельства могут быть подтверждены в ходе судебного следствия», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, журналист Г.Гонгадзе пропал в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по заключению экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Г.Гонгадзе. Однако тело до сих пор не похоронено, поскольку мать журналиста Леся ГОНГАДЗЕ отказывается признавать, что найденные останки принадлежат ее сыну.

А.ПУКАЧ долгое время находился в розыске в связи с причастностью к убийству журналиста, в июле 2009 года был задержан в Житомирской области, и с того времени находится под стражей. Генпрокуратура в декабре 2010 году заявила о завершении расследования уголовного дела по обвинению А.ПУКАЧА в убийстве журналиста Г.Гонгадзе. Следствие установило, что А.ПУКАЧ совершил убийство журналиста по указанию в то время министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко.

18 августа Печерский суд выделил из дела А.ПУКАЧА материалы, которые касаются Ю.Кравченко, и отправил их на дополнительное расследование.