Коморовский позвал Януковича, чтобы поговорить о Тимошенко

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ во время сегодняшней встречи с главой Украинского государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ планирует обсудить вопросы, связанные с арестом бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил министр канцелярии Президента Польши Славомир НОВАК.

Он назвал визит В.ЯНУКОВИЧА в Польшу "сугубо частным", заметив, что Б.КОМОРОВСКИЙ направил приглашение Президенту Украины еще несколько месяцев назад.

"Президент КОМОРОВСКИЙ порой хочет проводить дипломатию немного неформальным способом. Недавно принимал в Хеле канцлера Германии Ангелу МЕРКЕЛЬ с супругом. Теперь встреча с Президентом ЯНУКОВИЧЕМ", - отметил С.НОВАК, которого цитирует веб-сайт польского президента.

"Мы хотели бы, чтобы эта дипломатия разыгрывалась на разных уровнях: мягче, порой немного тверже", - добавил он.

С.НОВАК также напомнил, что в сентябре в Варшаве состоится саммит "Восточного партнерства", наибольшей страной-участницей которого является, собственно, Украина.

Кроме этого, по его словам, актуальной остается тема подписания договора об Ассоциации между Украиной и Евросоюзом, что активно поддерживает Польша.