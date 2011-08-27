У Могилева и Хорошковского вербовали активиста «Свободы»?

Активиста Киевской городской организации ВО «Свобода» Эдуарда ИГОЛЬНИКОВА обвинили в организации государственного переворота и склоняли к негласному сотрудничеству с Министерством внутренних дел.

Об сказано в переданном УНИАН сообщении пресс-службы «Свобода».

В частности, как отмечают в партии, 26 августа на 17.00 Э.ИГОЛЬНИКОВА вызвали в Следственное управление ГУ МВД Украины в Киеве на допрос по уголовному делу относительно акции ко дню Независимости в Киеве. Вместе с тем следователь ТРОХИМЕНКО, сославшись на занятость, перенес допрос на 17.00 27 августа.

Однако после этого Э.ИГОЛЬНИКОВА, который возвращался из милиции в офис по улице Лысенко, схватили трое неизвестных в гражданском, одели наручники, отобрали мобильный телефон и доставили назад в Следственное управление ГУ МВД в Киеве. Допрос проводил полковник, который представился начальником уголовного розыска города Киева.

Как утверждают в «Свободе», он заявил, что в отношении Э.ИГОЛЬНИКОВА будет возбуждено уголовное дело за организацию массовых беспорядков 9 мая 2011 года во Львове и 24 августа 2011 года в Киеве и организацию государственного переворота. У Э.ИГОЛЬНИКОВА изъяли все личные вещи и сделали ксерокопии имеющихся документов, в том числе идентификационного кода.

В сообщении указывается, что большая часть допроса касалась деятельности Всеукраинского объединения «Свобода», фамилий организаторов «Свободы» и членов Киевского комитета, внутренней организации, расспрашивали о лидере ВО «Свобода» и заявляли, что не допустят Олега ТЯГНИБОКА к власти. Также в ГУ МВД интересовалось, что делал О.ТЯГНИБОК во время шествия оппозиции 24 августа в Киеве и где были другие члены организации.

По завершении допроса Э.ИГОЛЬНИКОВУ предложили сотрудничество с МВД в обмен на невозбуждение в отношении него уголовных дел, проинформировали в «Свободе», добавив, что взамен Э.ИГОЛЬНИКОВ должен был информировать милиционеров о деятельности «Свободы» и активистов других национально-патриотических организаций, в частности УНА-УНСО, «Патриот Украины».

Кроме того, по данным «Свободы», накануне с подобным предложением к Э.ИГОЛЬНИКОВУ обратился неизвестный, который назвал себя полковником СБУ. Представитель СБУ также предлагал свою помощь в обмен на негласное сотрудничество и предоставление информации о ВО «Свобода» и других патриотических организациях, отмечается в сообщении.

В связи с этим ВО «Свобода» намерена обратиться в прокуратуру с требованием провести расследование относительно незаконных действий правоохранительных структур и привлечения виновных к ответственности.