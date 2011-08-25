Шестерых милиционеров после вчерашнего инцидента обследуют медики

В Министерстве внутренних дел Украины не исключают, что будет возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом между сторонниками оппозиции и работниками милиции 24 августа в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам начальник Главного штаба МВД Украины Анатолий ЛАЗАРЕВ.

Он отметил, что сейчас материалы по этому случаю изучаются, после чего будут переданы в прокуратуру. «Если это хулиганство, то мы можем это расследовать, а если это проявление неповиновения и нанесение телесных повреждений сотруднику милиции, то это расследуют органы прокуратуры», - отметил А.ЛАЗАРЕВ.

По его словам, шестеро пострадавших работников правоохранительных органов не были госпитализированы, сейчас проводится их медицинское обследование.