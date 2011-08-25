В Киеве отпраздновали 20-тую годовщину независимости Беларуси

Белорусы и украинцы отметили возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве 20-ю годовщину провозглашения независимости Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, около 70 человек собрались возле памятника, чтобы отметить эту дату.

Люди держали белорусские национальные бело-красно-белые флаги, украинские государственные флаги, а также флаги партии “Наша Украина”, Украинской народной партии, Конгресса украинских националистов. У подножия монумента они развернули транспарант “Свабоду палітзняволеным”.

Организатор акции, председатель белорусского движения солидарности “Разом” Вячеслав СИВЧИК в своем выступлении заявил, что сегодня белорусская нация отмечает свой наибольший праздник. Согласно его словам, 20 лет назад, 25 августа 1991 года, было возрождено белорусское государство. Он высказал благодарность украинцам за возможность отпраздновать эту годовщину в Киеве в парке Шевченко. После этого священник белорусской автокефальной православной церкви СВЯТОСЛАВ прочитал молитву.

В.СИВЧИК высказал сожаление, что сегодня в Беларуси у власти находятся люди, которые игнорируют все белорусское. “В Минске любого белоруса, который бы осмелился развернуть бело-красный флаг, незамедлительно начали бы преследовать”, – сказал он.

После этих слов собравшиеся развернули большой бело-красно-белый белорусский флаг. В.СИВЧИК добавил, что это, по-видимому, самый больший белорусский флаг в Украине.

После этого он по очереди приглашал к поздравительному слову представителей партий “Наша Украина” (Владимир ОГРЫЗКО), УНП (Владимир ШОВКОШИТНЫЙ), НРУ (Александр ЧЕРНОВОЛЕНКО), других партий и общественных организаций национально-патриотической направленности. Их речи чередовались выступлениями белорусских бардов и украинских исполнителей.

Как известно, 25 августа 1991 года Верховный Совет Беларуси предоставил Декларации о государственном суверенитете Беларуси статус конституционного закона. Это произошло благодаря усилиям представителей белорусского народного фронта, которые составляли примерно 10% депутатов парламента и которым удалось заставить большинство пойти на этот шаг.

Фото Татьяны Давиденко