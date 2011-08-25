ГПУ подозревает в организации теракта двух депутатов

24 августа 2011 года по материалам Службы безопасности Украины Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении двух депутатов Васильковского городского совета по признакам приготовления к совершению террористического акта, изготовления и хранения с целью распространения материалов с призывами к совершению террористических актов и незаконного хранения взрывчатых веществ и боеприпасов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в ходе расследования уголовного дела по факту совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 14 и ч.2 ст. 258, ч.1 ст. 258-2 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, по подозрению в совершении перечисленных преступлений задержаны три человека.

«Во время проведения обысков по месту жительства этих лиц были выявлены: взрывчатое вещество – тротил, боевые патроны, схема изготовления самодельного взрывного устройства, листовки с угрозами о совершении взрыва и другие запрещенные к свободному обороту предметы», - говорится в сообщении.

Также следственным отделом УСБУ в Киевской области возбуждено уголовное дело против гражданина Ш. по признакам террористической деятельности.

На данное время назначен ряд экспертиз для исследования изъятых у подозреваемых предметов. Устанавливается причастность к совершенным преступлениям других лиц, решается вопрос относительно применения меры пресечения в отношении задержанных.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, 22 августа СБУ обнародовала информацию о том, что в Василькове Киевской области сотрудники спецслужбы задержали трех участников организованной преступной группы, которые намеревались совершить взрыв во время празднования Дня Независимости Украины.

«Во время обыска помещения, которое злоумышленники арендовали недалеко от центральной площади, обнаружено самодельное взрывное устройство (СВУ), наполненное элементами поражения разного размера (гвозди, гайки и т. п.). По данным следствия, злоумышленники планировали осуществить взрыв 24 августа в Киеве или пригороде во время празднования Дня Независимости Украины», – сообщил пресс-центр СБУ.

Впоследствии Социал-национальная ассамблея (СНА) и организация “Патриот Украины” сообщили о задержании своих представителей. В организациях отвергли обвинения в намерениях совершить теракт.

На сайте СНА сообщается, что 23 августа были задержаны активисты Васильковской ячейки организации Алексей ЧЕРНЕГА, также повторно был задержан Владимир ШПАРА.

Позже были задержаны активисты СНА, депутаты Васильковского горсовета Игорь МОСИЙЧУК и Сергей БЕВЗ, а также Виталий ЗАТЕЛЕПА, Максим БОЙКО и Юрий БОНДАРЕНКО.