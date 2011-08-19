К сопротивлению диктатуре присоединились «Жінки Батьківщини»

В Чернигове на очередном заседании Комитета сопротивления диктатуре под общим заявлением о его создании подписались представители Украинской народной партии и общественной организации «Жінки Батьківщини».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Батьківщина», на сегодняшний день в состав Комитета сопротивления диктатуре в Чернигове входят 11 политических партий и четыре общественных организации.

Уже избран исполнительный орган Комитета – Исполнительный секретариат. Путем голосования в него вошли представители ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», УНП, Черниговской областной организации работодателей "Солидарность" и общественного движения "За обновление страны".

На заседании определен формат празднования 20-й годовщины Независимости Украины. Это будет совместное празднование Дня Независимости Украины оппозиционными силами. План в процессе согласования, но решено, что все партии и общественные организации будут проводить совместные мероприятия отдельно от представителей власти.

Кроме того, партии, которые входят в Комитет, объявили, что приобщатся к акции против политических репрессий, которую с начала недели проводит ВО «Батьківщина» и уже с выходных рядом с палатками «Батьківщини», установленными неподалёку от областной государственной администрации на Красной площади, расположат и свои палатки.

Как сообщалось, 15 августа в Чернигове был создан Комитет сопротивления диктатуре.