Герман переживает за язык, природу и должность вице-премьера

Анну Герман тревожит будущее украинского языка. Об этом советник Президента Украины, руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента заявила во время чата на сайте Главред.

По ее мнению, за последние 20 лет сфера его применения постоянно сужается.

«Я уже когда-то говорила, что большая проблема в том, что в Украине практически нет богатых украинцев. Люди, владеющие газетами, телеканалами, заводами и фабриками, в свои семьях, как правило, не пользуются украинским языком. Нет моды на украинский язык. Он не стала вопросом престижа. И поэтому я очень беспокоюсь за его судьбу, его перспективу», – подчеркнула она.

По мнению Герман, самое малое, что можно сделать для утверждения и поддержки украинского языка – это пользоваться им в повседневной жизни. «Конечно, этого очень мало. Нужны мощные гуманитарные проекты по развитию языка, украинской литературы, книгоиздания, кино и театра», – добавила политик. Она считает, что этим должен заняться новый гуманитарный вице-премьер-министр.

При этом в Украине нет человека, который бы занимался этими гуманистическими вопросами, заметила А.Герман: "Отказ от должности премьер-министра по гуманитарным вопросам (так в тексте, вероятно, "вице-премьера". - УНИАН) был ошибкой правительства. Эта ошибка сказывается.

Рада, что мы ввели в Украине институт уполномоченного по правам ребенка. Это - тоже проблема, которая не решалась на протяжении 20 лет.

Думаю, что в правительстве нам нужен человек, ответственный за защиту животных, животного и растительного мира. Ведь уничтожается природа. Министерство экологии сегодня не может или не хочет этим заниматься. Поэтому крайне нужен уполномоченный от общественности, который имел бы право присутствовать на заседаниях Кабинета министров.

На просьбу найти общий язык с министром образования Табачником, которого "поддерживают очень многие граждане Украины и ненавидят оголтелые националисты", советник Президента обещала подумать.