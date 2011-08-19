В Ялте продолжается Форум парламентского клуба Украина-ЕС

Сегодня, 19 августа, в Ялте начался Форум парламентского клуба Украина-ЕС «Строим будущее вместе», организованный по инициативе Института украинской политики и международного фонда «Европейское развитие».

Как сообщили УНИАН организаторы Форума, в мероприятии приняли участие депутаты Европейского парламента, Верховной Рады Украины, руководство Автономной Республики Крым, эксперты-международники.

Открывая заседание Форума, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам европейской интеграции, президент Международного фонда «Европейское развитие», народный депутат Украины Владимир ВЕЧЕРКО отметил важность подобных встреч для решения существующих сегодня проблем в диалоге между ЕС и Украиной.

Он выразил уверенность, что в сентябре увеличится количество депутатов – членов парламентской группы Украина-ЕС, поскольку сегодня евроинтеграционные процессы вышли на новый уровень и нуждаются в активном сотрудничестве всех здоровых сил украинского общества. Также В.ВЕЧЕРКО отметил достижения Украины на пути евроинтеграции за последний год.

В свою очередь председатель Верховного Совета АРК Владимир КОНСТАНТИНОВ в своем поздравительном слове остановился на участии Крыма в евроинтеграционных процессах, подчеркнув их важность для крымской автономии. Заместитель председателя Кабинета министров АРК Екатерина ЮРЧЕНКО рассказала присутствующим о программах, которые осуществляются в Крыму при участити европейских структур. В частности, она отметила, что на ЕС приходится всего 10% всего объема инвестиций в крымскую экономику, и поэтому сотрудничество с Евросоюзом является важным и актуальным – в частности в экономической сфере. Е.ЮРЧЕНКО остановилась на таких программах, как Единое инвестиционное окно, единый республиканский разрешительный центр, интерактивная инвестиционная карта и тому подобное.

«Крым сегодня является одним из украинских регионов, наиболее соответствующих критериям Европейского Союза, необходимым для эффективных интеграционных процессов», - отметила Е.ЮРЧЕНКО.

Представители крымской власти подчеркнули, что они хотели бы в перспективе иметь на территории Крыма представительство ЕС и консульские представительства европейских государств.

С приветственными словами к участникам Форума обратились также советник Президента Украины Андрей ФИАЛКО и депутат Европейского парламента Александр МИРСКИЙ.

Во время первой рабочей сессии – «Отношения Украины и Европейского Союза после подписания Соглашения об ассоциации и создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли» - директор департамента ЕС Министерства иностранных дел Украины Василий ФИЛИПЧУК дал развернутую картину тех положительных ожиданий и явных рисков, которые сегодня стоят перед Украиной на пути евроинтеграции.

«Я убежден, что мы пройдем свой путь и с 1 января 2013 года Украина и ЕС будут существовать в совершенно новой действительности, в условиях совершенно новых отношений», - отметил В.ФИЛИПЧУК.

«Европа - такой же жесткий переговорщик, как и Россия, но у нее, по крайней мере, значительно меньше аппетиты относительно Украины», - подчеркнул в свою очередь А.ФИАЛКО. А депутат Европарламента А.МИРСКИЙ выразил убеждение, что Украина станет членом ЕС раньше, чем, скажем, Турция, но все равно должно пройти определенное время для достижения этой цели.

Участники Форума подчеркнули, что в Украине и представители оппозиции, и представители власти одинаково хотят европейской интеграции, а это вселяет надежду. «В нашем обществе нет расхождений по поводу того, где должна быть Украина – мы избрали европейский вектор и уверенно идем в этом направлении», - констатировал председатель правления Института украинской политики Кость БОНДАРЕНКО.

20 августа Форум парламентского клуба Украина-ЕС «Строим будущее вместе» продолжит свою работу.