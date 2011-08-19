Акция в Киеве в честь 20-й годовщины возрождения белорусской государственности

В четверг, 25 августа в 14.00 возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве состоится акция в честь 20-й годовщины возрождения белорусской государственности. Во время драматичного заседания Верховной Рады Беларуси 12 созыва 24-25 августа 1991 года, оппозиции БНФ, которая насчитывала лишь около 10% депутатов парламента, удалось заставить номенклатурное большинство предоставить Декларации о государственном суверенитете Беларуси статус конституционного закона. Победа состоялась благодаря мужеству сотен тысяч белорусов, которые на площадях требовали НЕЗАВИСИМОСТИ.

С 25 августа 1991 года после столетней освободительной борьбы, после 73 лет со дня провозглашения белорусской Народной Республики, началась перестройка государства и признания независимости Беларуси миром.

Сегодня, к сожалению, в Беларуси этот юбилей, как и другие даты, связанные с национальной историей, отмечаться не будут. Потому что с 1996 года в Беларуси установился диктаторский режим, который сейчас пытается ввести закон о запрете собраний на площади больше трех белорусов, - говорят организаторы. Поэтому белорусские национальные силы будут отмечать этот юбилей сами.

Это отмечание будет проявлением солидарности с Николаем Статкевичем, Дмитрием Усом, Андреем Санниковым, Алесем Биляцким, Дмитрием Дашкевичем, Никитой Лиховидом, Федором Мирзояновым и многими белорусскими политзаключенными, а также с белорусами, которые борются за независимую и демократическую Беларусь.

Организаторы приглашают представителей украинских политических партий, общественных организаций и граждан принять участие в мероприятии 25 августа возле памятника Шевченко на праздновании Независимости Беларуси.

За нашу и вашу свободу!

Живе Беларусь!

Слава Україні!