На Крещатике Киреева признали «врагом народа»

На Крещатике в палаточном городке оппозиции возле Печерского райсуда Киева прошел «народный суд» над судьей Родионом КИРЕЕВЫМ, который ведет дело лидера «Батькивщины», экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», решением «народного суда» судья Печерского райсуда Р.КИРЕЕВ «приговорен» к 15 годам лишения свободы и «признан врагом народа».

Соответствующее решение было единогласно принято 12-ю присяжными «народного суда» и объявлено после завершения процесса в палаточном городке оппозиции.

Народные судьи постановили, что этот приговор вступит в силу «после освобождения Украины от преступного режима».

Также судья Р.КИРЕЕВ признан «виновным» в совершении следующих преступлений: нарушение права на защиту; незаконный арест; вынесение заведомо неправосудного постановления; препятствие деятельности государственного деятеля; нарушение права на рассмотрение дела независимым судом.

Кроме того, отмечалось, что недопущение судьей Р.КИРЕЕВЫМ врача к экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО можно квалифицировать как применение пыток.

В свою очередь «защитники» Р.КИРЕЕВА настаивали на его невиновности, поскольку он действует по указанию других лиц, в частности, Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, руководителя АП Сергея ЛЕВОЧКИНА, генпрокурора Виктора ПШОНКИ, его заместителя Рената КУЗЬМИНА.

По мнению обвинения и свидетелей в «народном суде», подтверждением того, что Р.КИРЕЕВ не принимает самостоятельных решений, является тот факт, что он постоянно объявляет перерывы в судебных заседаниях для получения указаний при рассмотрении простых ходатайств, по которым можно принимать решение непосредственно в зале суда.

«Защитники» Р.КИРЕЕВА также подтвердили, что судья назначает судебные заседания ежедневно, чтобы успеть объявить приговор Ю.ТИМОШЕНКО до дня Независимости.