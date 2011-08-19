Суд не выпустил Иващенко из клетки

Печерский райсуд Киева отказал бывшему временно исполняющему обязанности министра обороны Украины Валерию ИВАЩЕНКО в удовлетворении ходатайства о пребывании на судебных заседаниях вне границ клетки для подсудимых.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление объявил председательствующий на судебном процессе судья Сергей ВОВК.

Как отмечается в решении суда, пребывание подсудимых в зале судебного заседания осуществляется в соответствии с инструкциями конвойной службы, которые утверждены Министерством юстиции Украины, Верховным Судом, МВД, СБУ.

Кроме того, в постановлении суд ссылается на то, что действующий Уголовно-процессуальный кодекс не предоставляет суду полномочий корректировать условия доставки и нахождения в зале суда подсудимых.

«Следовательно, вопрос об изменении условий пребывания подсудимого не относится к компетенции суда. Решение суда обжалованию не подлежит», - отмечается в постановлении.

В.ИВАЩЕНКО заявил, что считает это решение незаконным. «Это решение является незаконным. И, несмотря на то, что вы, господин председатель, сказали, что оно обжалованию не подлежит, я прошу своих адвокатов подготовить жалобу в апелляционный суд Киева, потому что это решение противоречит Конституции и нарушает мои права», - отметил он.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного руководителя государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Р. обвиняют в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.