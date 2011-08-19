В Донецк съехались коммунисты из 10 стран бывшего СССР

В Донецке проходит форум Союза коммунистических партий.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер Компартии Украины Петр СИМОНЕНКО во время возложения цветов возле памятника Ленину в Донецке сообщил журналистам, что на форум СКП собрались представители десяти стран из бывшего СССР, в частности, из Молдовы, Беларуси, Армении, Азербайджана. Прибыл на собрание и глава Компартии РФ Геннадий ЗЮГАНОВ.

П.СИМОНЕНКО сообщил, что Союз коммунистических партий собирается сегодня в Донецке, чтоб обсудить возможность объединения братских народов. По убеждению лидера КПУ, «идея единства» будет принята сегодня на Форуме СКП. Он считает, что «распад СССР стал тяжелейшим испытанием для населения бывших союзных республик. И на сегодняшний день выйти из кризиса и сберечь народы бывшего Советского Союза возможно, только объединившись вместе».

Кроме того, Компартия Украины предлагает создать межпарламентскую комиссию представителей стран СНГ по вопросам развития отношений со странами Таможенного союза и таким образом сделать переговорный процесс открытым для общества.

Следующим этапом должно стать создание под эгидой этой комиссии межгосударственных профильно-отраслевых рабочих групп (атомная промышленность, энергетика, сельское хозяйство и пищепром, машино- и авиастроение и т.д.), задачей которых будет анализ и экспертиза предлагаемых правительственных инициатив, выработка своих предложений по разрешению существующих противоречий.

В состав этих групп должны войти не только правительственные чиновники, но и эксперты, а также представители отраслевых ассоциаций стран-участниц, представитель профсоюзов и других общественных организаций.

П.СИМОНЕНКО считает, что только единство поможет решить вопрос интеграции стран, вопросы совместного производства, а также решение многих социальных вопросов по всей территории СНГ.