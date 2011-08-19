Иващенко просит хоть в суде его в клетку не сажать

Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО просит Печерский райсуд Киева разрешить ему присутствовать на судебных заседаниях вне клетки, поскольку это унижает его человеческую честь и достоинство и противоречит как нормам действующего украинского законодательства, так и европейского.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством В.ИВАЩЕНКО выступил сегодня во время очередного судебного заседания под председательством судьи Сергея ВОВКА.

«Нет ни одного документа, который предусматривает держать подсудимых в клетке. Я настаиваю на удовлетворении моего ходатайства об исключении нахождения меня в зале судебного заседания в клетке, поскольку это унижает мою честь и достоинство. Для меня честь и достоинство не менее важны, чем здоровье и жизнь», - сказал В.ИВАЩЕНКО.

При этом подсудимый сослался на выводы Датско-хельсинского комитета по защите прав человека, который сделал вывод, что содержание его в зале суда в железной клетке противоречит нормам европейского законодательства по правам человека.

В свою очередь, адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО поддержал ходатайство своего подзащитного. «С моей точки зрения, содержания ИВАЩЕНКО в клетке - это просто позор и унижение его чести и достоинства», - заявил адвокат.

Вместе с тем он отметил, что имеет информацию о довольно многих случаях, когда лица, которые совершали тяжкие преступления против личности, в клетке не находились.

В свою очередь представители прокуратуры были категорически против удовлетворения этого ходатайства, отметив, что оно не касается компетенции суда и находится в исключительной компетенции Министерства внутренних дел.

Кроме того, сторона обвинения отметила, что «Датско-хельсинский правозащитный союз – это общественная организация, мы должны руководствоваться нашим законодательством».

В то же время прокуроры отметили, что пребывание В.ИВАЩЕНКО в клетке необходимо для его же безопасности.

В ответ подсудимый сказал, что нет никаких оснований считать, что в зале суда его жизни что-то угрожает.

Сейчас суд ушел в совещательную комнату для принятия решения по заявленному ходатайству.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного руководителя государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судномеханический завод» Р. обвиняют в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.