Азаров наконец нашел повод позвонить Черновецкому

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что отсутствие на рабочем месте Киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО не влияет на качество работы столичных властей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Я сейчас обсуждаю все эти вопросы каждый день практически в Киеве с действующим главой администрации (Александром ПОПОВЫМ – УНИАН). Для меня нет никаких проблем и для правительства тоже», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он высказал удивление, что журналистов волнует тема отсутствия Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО на рабочем месте: «Какие-то проблемы из-за этого в Киеве есть? Давайте зададимся вопросом. Есть какие-то проблемы из-за того, что Леонид Михайлович сейчас находится в каком-то отпуске или нет? У киевлян есть проблемы?».

При этом Н.АЗАРОВ спросил у журналистки, которая задавала вопрос об отсутствии Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, ее фамилию, и пообещал позвонить в ближайшее время Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ и сообщить, что она интересуется его отсутствием.

«У ПОПОВА получается? Получается. А ему мешает отсутствие ЧЕРНОВЕЦКОГО? Не мешает. А вот девушке мешает. Я специально сегодня позвоню Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ и скажу, что девушка, Леня, без тебя жить не может. Немедленно свяжись с ней, проинформируй ее», - сказал глава правительства.

Как сообщалось, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ практически не появляется на своем рабочем месте с ноября прошлого года, когда председателем КГГА был назначен А.ПОПОВ.

27 января Н.АЗАРОВ поручил А.ПОПОВУ «обязательно найти» Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и вернуть его к работе: «Обязательно найдите мэра. Сообщите, что киевляне соскучились по нему. Очень хотят его видеть и просят скорее приступить к работе».

Недавно СМИ сообщали, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ находится в Израиле, гражданином которого является уже 17 лет.