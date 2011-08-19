Азаров: Украина готовит «газовые» предложения российской стороне

Украина готовит предложения российской стороне по сотрудничеству в газовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«К большому сожалению, МИЛЛЕР (Алексей МИЛЛЕР - глава ОАО «Газпром» - УНИАН) никаких нам предложений не передал. А.МИЛЛЕР и российская сторона ждут предложений от нас. Они сформулировали примерно, что они хотят. Мы сейчас изучаем и думаем над тем, а что мы можем предложить российской стороне для проведения переговоров. Вот если коротко», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что на сегодняшний день украинская сторона не передавала российской стороне никаких предложений о сотрудничестве в газовой сфере. «И не могло быть передано, потому что вопрос этот находится в стадии обсуждения и изучения. Когда закончится изучение, мы рассмотрим его и тогда будем говорить об этом вполне определенно», - подчеркнул глава украинского правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что глава ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР предложил Украине сотрудничество в газовой сфере по белорусской модели.

«По мнению «Газпрома», развитие сотрудничества в газовой сфере могло бы строиться по той же модели, по которой мы работаем с нашими белорусскими друзьями», - сказал А.МИЛЛЕР журналистам по итогам встречи с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО 15 августа в Сочи.

По его словам, на встрече Ю.БОЙКО представил предложения по развитию газотранспортного сотрудничества между Россией и Украиной, эти предложения охватывают «не только сотрудничество в газотранспортной сфере, но и сотрудничество по другим направлениям».

«Мы изучим эти предложения и дадим им оценку, и направим ответ украинским друзьям», - сказал глава «Газпрома».

Напомним, «Газпрому» принадлежит 50% акций белорусского газотранспортного предприятия «Белтрансгаз», в настоящее время ведутся переговоры о покупке еще 50%.