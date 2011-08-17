Тимошенко и Яценюк договорились, кто из них пойдет в Президенты?

Партия экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО «Батьківщина» и партия экс-председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА «Фронт Змін» достигли предварительной договоренности о выдвижении на будущих выборах Президента Украины в 2015 году единого кандидата.

Об этом заявил народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей ШКИЛЬ в интервью «ЛигаБизнесИнформ», опубликованном сегодня на сайте агентства.

В частности, отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве БЮТ с партией А.ЯЦЕНЮКА, А.ШКИЛЬ сказал: «Понятие „конкурент“ здесь не подходит. То, что происходит сейчас, это общие действия. Более того, между нашими политическими силами заключена предварительная договоренность о согласовании единого кандидата на будущих выборах Президента».