Клюев: электронная регистрация предприятий сведет к минимуму коррупцию

В правительстве рассчитывают на достаточный экономический эффект от введения электронной регистрации предприятий и других шагов по устранению административных барьеров на пути бизнеса.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, комментируя изменения в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей», касающиеся проведения электронной регистрации, которые на днях вступили в силу, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра.

А.КЛЮЕВ сообщил, что зарегистрировать предприятие теперь должно быть проще. Электронная регистрация исключает необходимость для заявителей напрямую контактировать с государственным регистратором, что сводит к минимуму коррупционные действия на этом этапе.

«Знаю, что предприниматели этот закон ждали давно. Те реалии, которые мы, к сожалению, имели - а это хождение от кабинета к кабинету и бесконечный процесс сбора все новых и новых справок, забирали и время, и здоровье и, наконец, желание открывать собственное дело. За каждым регистратором проследить невозможно. А вот забрать у них возможность заниматься такой практикой - в наших силах», - отметил А.КЛЮЕВ. Он заявил, что благодаря изменениям теряет смысл подделка документов регистрационного дела, а следовательно - уменьшаются возможности для «рейдеров».

Согласно новому Закону, заявителю достаточно лишь по электронной почте отправить соответствующий документ государственному регистратору. Последний, в свою очередь, осуществляет учет полученного им от заявителя электронного документа и проводит необходимые регистрационные действия. После этого - направляет заявителю соответствующий подтверждающий документ в электронном виде и в обычном бумажном формате. При наличии основания для отказа в проведении государственной регистрации заявителю направляется соответствующее уведомление в электронной форме.

Первый вице-премьер-министр Украины также напомнил, что в конце августа вступит в силу еще один законодательный акт, направленный на упрощение открытия собственного дела - Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения принципа государственной регистрации юридических лиц на основании модельного устава». По словам А.КЛЮЕВА, для каждой из организационно-правовых форм юридических лиц будет разработан типовой модельный устав. Однако учредители предприятия сами будут принимать решение о том, осуществлять деятельность на основании модельного устава или разрабатывать для себя индивидуальный, отметил он. «Модельный устав, во-первых, уменьшает риски от подделки учредительных документов, во-вторых, уменьшает затраты на изготовление учредительных документов, поскольку уже нет необходимости обращаться с этой целью к юридическим компаниям, а в-третьих, не требует нотариального заверения», - добавил первый вице-премьер-министр Украины.

Напомним, Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения принципа государственной регистрации юридических лиц на основании модельного устава» вступит в действие 28 августа 2011 г.