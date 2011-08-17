Завтра по делу Луценко будут допрашивать потерпевших
14:05, 17 августа 2011Политика
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Таких насчитывается 5 человек
В четверг, 18 августа, в 9.15 начнется очередное заседание Печерского районного суда Киева по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона».
Судебное заседание должно начаться с допроса пострадавших по делу. Таких насчитывается 5 человек.
Заседание суда пройдет по адресу: ул. Гайцана, 4, зал № 3.
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