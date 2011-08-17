Ющенко тоже открещивается от «РосУкрЭнерго»

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отвергает свою причастность к компании «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Печерском райсуде Киева.

«РосУкрЭнерго», по моему убеждению, является дочерней компанией «Газпрома» и проводит политику этой корпорации», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, мотивы, миссия этой структуры с 2004 года регулируются исключительно межправительственными и межкорпоративными документами. «Я как Президент ни в 2004 году не имел отношения к образованию компании, ни позже», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он в который раз отметил, что заключение газовых контрактов не является компетенцией Президента. По словам В.ЮЩЕНКО, в компетенцию Президента входит предоставление политических директив, а технические директивы касаются исполнительного органа власти.

Как сообщал УНИАН, вчера в Печерском суде министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что не имеет отношения к основанию компании «РосУкрЭнерго».