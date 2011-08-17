Кужель отказалась вступать в ПР

Зампредседателя "Сильной Украины" Александра Кужель считает для себя неприемлемым вступление в Партию регионов.

Об этом, как сообщает Украинская правда, политик написала на своей страничке в Facebook.

"Сегодня на совещании было принято решение о начале дискуссии. И это правда. Я для себя решение приняла – для меня переход в ПР неприемлем", - отметила Кужель.

Политик подчеркнула, что для нее очень важно, как себя поведутобластные партийные организации.

"Они должны самостоятельно принять решение", - убеждена Кужель.

Напомним, во вторник премьер Николай Азаров заявил о слиянии "Сильной Украины" и Партии регионов.

По его словам, партии объединяются с целью консолидации усилий при проведении в Украине реформ.