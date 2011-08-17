Соколовского в Печерский суд привела милиция

В Печерский районный суд Киева прибыл в сопровождении милиции бывший Уполномоченный Президента по вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, ожидается, что он сегодня даст показания по делу, возбужденному против экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 августа Печерский райсуд принял решение принудительно доставить Б.СОКОЛОВСКОГО в суд на 09.30 17 августа на заседание по делу по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений с РФ в 2009 году.

Ранее Б.СОКОЛОВСКИЙ обратился в Печерский райсуд с просьбой не вызывать его в качестве свидетеля на допрос в деле против Ю.ТИМОШЕНКО с 10 августа до 1 сентября.

Он объяснил свое заявление «срочной необходимостью личного (состояние здоровья) и производственного характера».