Тимошенко оставили под стражей

Печерский районный суд Киева снова отказался удовлетворить ходатайство об изменении меры пресечения экс-премьер-министру Украину Юлии ТИМОШЕНКО со взятия под стражу на любую другую меру, не связанную с изоляцией от общества.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Родион КИРЕЕВ признал безосновательным очередное ходатайство защиты Ю.ТИМОШЕНКО об изменении меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 5 августа председательствующий в судебном процессе по рассмотрению уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО судья Печерского районного суда города Киева Родион КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении для экс-премьера меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу. «Из-за системных нарушений, препятствования в установлении истины, нарушения порядка в рассмотрении дела суд постановил изменить меру пресечения на взятие под стражу», - зачитал Р.КИРЕЕВ решение суда.

Экс-премьер с 5 августа содержится в Лукьяновском СИЗО.

Суд уже несколько раз отказывался удовлетворить ходатайство адвокатов об освобождении Ю.ТИМОШЕНКО из-под стражи.

Сегодня, 16 августа, адвокат Юрий СУХОВ снова попросил суд изменить меру пресечения экс-премьеру. Он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО была взята под стражу с обоснованием, что она препятствует установлению истины в суде, однако сейчас, по мнению защиты, подсудимая не может так поступить. По словам адвоката, Ю.ТИМОШЕНКО принимает участие во всех процессуальных действиях.

Ю.СУХОВ заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО всячески содействует суду в установлении истины. Также он отметил, что подсудимая не нарушает порядок на заседаниях суда.