Тимошенко сказала, сколько мандатов получит БЮТ на досрочных выборах

Блок Юлии Тимошенко рассчитывает получить на досрочных парламентских выборах 226 мандатов.

Как сообщает пресс-служба БЮТ, об этом сегодня в интервью журналистам после встречи с Генеральным секретарем ОБСЕ Марком Перрином де БРИШАМБО заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

«Я верю, что наша политическая сила возьмет необходимое количество голосов и необходимое количество поддержки для того, чтобы иметь 226 голосов в парламенте», - сказала лидер БЮТ.

«Мы сейчас именно такую цель себе поставим, и эту цель мы будем достигать», - подчеркнула она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО не исключает создания коалиции демократических сил в Верховной Раде VI созыва. «Но даже такой результат, который наша политическая сила будет давать, абсолютно не исключает создания коалиции демократических сил», - сказала она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз заявила о том, что после выборов БЮТ планирует вести совместную политическую деятельность с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и с его политической силой.