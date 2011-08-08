Турчинов говорит, что Украина - на пороге диктатуры, и зовет на Крещатик

Партия "Батьківщина" призывает граждан прийти к Печерскому райсуду Киева на митинг в защиту демократии в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Сегодня в суде решается не личная судьба Юлии ТИМОШЕНКО, - заявил первый заместитель лидера «Батьківщини» Александр ТУРЧИНОВ. - События этих дней - это тест, который устроил обществу ЯНУКОВИЧ: позволят ли ему и дальше сворачивать демократию, права и свободы людей, в первую очередь, право на оппозицию, на свободу слова, на свободу собраний, право критиковать власть и давать ей адекватную оценку».

По убеждению А.ТУРЧИНОВА, «Украина - на грани, за которой шаги ЯНУКОВИЧА к построению диктатуры станут необратимыми, а его криминальный оккупационный режим закрепится при власти на десятки лет».

«Только вместе мы сможем продемонстрировать единую позицию патриотов Украины и защитить свое будущее и европейское будущее наших детей», - подчеркнул он, призвав всех, кому не безразлично будущее Украины, прийти сегодня к Печерскому суду на Крещатик, 42а.

«Кто занят на работе, - отметили в "Батьківщині", - может прийти в обеденный перерыв или по окончании рабочего дня. Сегодня очень важно найти время и выразить свою гражданскую позицию».